الاحتلال يمهل مقدسيًا حتى الخميس لإخلاء أرضه ومنزله بالشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء مقدسيًا بإخلاء أرضه ومنزله لأغراض استيطانية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن بلدية الاحتلال أمهلت المقدسي محمود صالحية حتى يوم الغد الخميس لإخلاء منزله بذريعة مصادرة الأرض والمنزل لبناء مدرسة للمستوطنين مكانهما.

وأكد صالحية أنه يملك أوراق ملكية للأرض والتي تبلغ مساحتها 6 دونمات وقبل سنتين صدر قرار مصادرة للأرض بحجة إقامة منافع عامة.

وأشار صالحية إلى أن الاحتلال لجأ إلى قانون المنافع العامة لإرغام المقدسيين على إخلاء أراضيهم بعد أن فشل بانتزاعها منهم من خلال البيع والشراء والضغط من قبل المؤسسات الاستيطانية.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2694) انتهاكاً خلال سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر من العام المنصرم 2020.

ووثق التقرير (156) عملية دهم لمنازل المواطنين و(315) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (363) مواطنًا، وبلغ عدد الحواجز (352) مؤقتًا وثابتًا.