الأسير القواسمي يفقد جزءًا من ذاكرته ويعاني آلامًا شديدة

رام الله / سما /

أعلنت عائلة الأسير مقداد القواسمي (24 عاماً) من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، فقدان نجلها جزءاً من ذاكرته ومعاناته من آلامٍ شديدة، بعد مرور 84 يوماً على إضرابه عن الطعام.

وأفادت إيمان بدر والدة الأسير بأن نجلها فقد جزءًا من ذاكرته ويعاني من آلام شديدة في كامل جسده، وغير قادر على الكلام إلا بشكل خفيف جداً.

وأوضحت أن مقداد لا يتحمل لمسها لرأسه من شدة الألم، ويفقد وعيه في كثير من الأحيان.

وحذرت والدة الأسير من خطورة الوضع الصحي لنجلها وتعرضه لخطر الموت، في حالة لم يتم تحقيق مطلبه بالحرية والإفراج عنه.

وواصل الأسير القواسمي إضرابه عن الطعام، بالرغم من إصدار المحكمة العليا للاحتلال قراراً بتجميد الاعتقال الإداري للأسير القواسمي.

وأكد القواسمي في فيديو مسجل على عدم رجوعه عن قرار الإضراب حتى ينال حريته الكاملة.

واعتقل الأسير القواسمي مرات عدة، وأمضى نحو أربع سنوات في سجون الاحتلال كانت أولها عام 2015.