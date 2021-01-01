الجهاد الإسلامي تدعو للمشاركة في خيمة اعتصام أمام الصليب الأحمر بغزة

غزة / سما /

قررت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء، تنظيم خيمة اعتصام غداً الخميس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، إسناداً للأسرى في سجون الاحتلال.

ودعت الحركة، في دعوة لها، أبناء شعبنا للحضور والمشاركة في خيمة الاعتصام التي تقيمها الحركة غداً الخميس أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

وأفادت الحركة، أن الاعتصام سيبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، فيما ستعقد مؤتمراً صحفياً داخل الخيمة لقيادة الحركة في تمام الساعة 11 صباحاً.

وأشارت إلى أن الاعتصام سيستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، منوهةً إلى أن المشاركة فيها تمثل واجب الوفاء لتضحيات الأسرى الأبطال.

وتأتي هذه الدعوة، إسناداً للأسرى الأبطال الذين يمضون زهرات أعمارهم خلف القضبان ثمناً لحرية فلسطين ولكرامة شعبها ، واستجابةً لنداء الأسرى وصرخاتهم، ونصرةً لكل أسير وأسيرة.

وقرر أسرى حركة الجهاد الإسلامي الإضراب عن الطعام اليوم الأربعاء، سيتطور إلى إضرابٍ غير مسبوق عن الماء وتناول المدعمات والخضوع للفحوص الطبية.

وأوضحت الهيئة في بيان نفير عام، أنه على وقع تصاعد هجمة مصلحة السجون الانتقامية والعقابية على الحركة الأسيرة عامة وعلى أبناء الجهاد الإسلامي خاصة وبعد استمرار الخطوات التمردية والنضالية لأكثر من 40 يومًا يعلنون الشروع في المعركة الكبرى المتمثلة في الإضراب عن الطعام.

وشددت الهيئة، أن هجمةً بحجم هذه الحرب المعلنة علينا تستدعي ردًا مقابلًا يثبت للاحتلال وسجانيه أن المبني التنظيمي داخل السجن هو بيت وهوية وهو حقٌ مُكتسب.