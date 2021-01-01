صحيفة عبرية: جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على معتقل فلسطيني

رام الله / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بوحشية على معتقل فلسطيني من الضفة المحتلة، نهاية الشهر الماضية.

وأضافت أن الجنود ضربوا المعتقل خلال نقله في مركبتهم العسكرية إلى معسكر الاعتقال، وعند وصولهم إلى هناك استمر الجنود بالاعتداء عليه، ووجه أحدهم بندقيته نحو مؤخرة الشاب، بالإضافة لتهديد الجنود للمعتقل

وزعمت الصحيفة، أن الاحتلال أوقف 10 من الجنود الذين اعتدوا على المعتقل، وأفرج عن 6 منهم، ومدد اعتقال الباقين بداية الأسبوع الحالي.

وقالت إن المعتقل الفلسطيني أبلغ الطبيب الذي فحصه، خلال اعتقاله، بأنه جرى الاعتداء عليه، وقد عثر علامات ضرب على جسده.

وتعرض مئات المعتقلين الفلسطينيين لاعتداءات وحشية من قبل جنود الاحتلال، خلال اعتقالهم، وكشفت المؤسسات الحقوقية عن شهادات من أسرى بينهم أطفال تروي جانباً من التعذيب الذي تعرضوا له اعتقاله.