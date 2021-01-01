  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة عبرية: جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على معتقل فلسطيني

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: جنود الاحتلال اعتدوا بوحشية على معتقل فلسطيني



رام الله / سما /

 كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جنوداً من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بوحشية على معتقل فلسطيني من الضفة المحتلة، نهاية الشهر الماضية.

وأضافت أن الجنود ضربوا المعتقل خلال نقله في مركبتهم العسكرية إلى معسكر الاعتقال، وعند وصولهم إلى هناك استمر الجنود بالاعتداء عليه، ووجه أحدهم بندقيته نحو مؤخرة الشاب، بالإضافة لتهديد الجنود للمعتقل

وزعمت الصحيفة، أن الاحتلال أوقف 10 من الجنود الذين اعتدوا على المعتقل، وأفرج عن 6 منهم، ومدد اعتقال الباقين بداية الأسبوع الحالي.

وقالت إن المعتقل الفلسطيني أبلغ الطبيب الذي فحصه، خلال اعتقاله، بأنه جرى الاعتداء عليه، وقد عثر علامات ضرب على جسده.

وتعرض مئات المعتقلين الفلسطينيين لاعتداءات وحشية من قبل جنود الاحتلال، خلال اعتقالهم، وكشفت المؤسسات الحقوقية عن شهادات من أسرى بينهم أطفال تروي جانباً من التعذيب الذي تعرضوا له اعتقاله.

#الاعتداءات الاسرائيلية #الجيش الإسرائيلي #الجرائم الإسرائيلية #الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تحذر إسرائيل: الأسرى كتلة لهب.. ولن نسمح للعدو بارتكاب أي حماقات

"غزة الصغرى".. تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على تنامي المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين

الحكومة تقرر تقديم منح مالية لشركات تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة

مم

قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً

وزيرة الصحة: 15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية