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المالكي يطلع نظيره الغامبي على المستجدات السياسية في فلسطين

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع نظيره الغامبي على المستجدات السياسية في فلسطين



رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، والسياسة الإسرائيلية المدمرة لمبدأ حل الدولتين عبر تكريس سياسة الاستيطان والاستيلاء والقتل والطرد بحق أبناء شعبنا.

وثمن المالكي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات مؤتمر حركة عدم الانحياز المقام في العاصمة الصربية بلغراد، موقف غامبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، ودعمها الدائم لحقوق شعبنا في كافة المحافل الدولية.

وأكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه قضايا شعبنا، لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية واستهتارها بالقانون الدولي.

وتطرق إلى قضية انضمام إسرائيل كعضو مراقب لدى الاتحاد الأفريقي، وضرورة وقف هذه الخطوة كون إسرائيل دولة احتلال وفصل عنصري، وانضمامها يتعارض تمام مع المبادئ التي قام على أساسها الاتحاد.

وطلب المالكي من نظيره الغامبي رفع الصوت عاليا في اجتماعات المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري، والتي ستعقد خلال يومين، من أجل تنسيق المواقف بين عديد الدول التي تعارض وبشدة هذه الخطوة.

وبحث الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تعزيزها وتطويرها ضمن آليات عدة وعلى كافة المستويات، عبر الاتفاق على المشاورات السياسية إضافة إلى تقديم الخبرات الفلسطينية في عديد المجالات عبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي “بيكا”.

ووجه الوزير الغامبي دعوة للوزير المالكي لزيارة غامبيا، واتفق الوزيرين على تبادل الزيارات لتعميق العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الطرفين.

وحضر اللقاء: مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية صربيا محمد نبهان، وسكرتير ثاني ربا إبراهيم من مكتب الوزير.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

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