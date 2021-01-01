محافظة سلفيت تنظم يوم عمل تطوعي لقطف الزيتون في ديراستيا

سلفيت /سما/

نظمت محافظة سلفيت اليوم الأربعاء، يوم عمل تطوعي لمساعدة المزارعين بقطف ثمار الزيتون في أرض “بئر السويد” في المنطقة الغربية المحاذية للمستوطنات في بلدة ديراستيا غرب محافظة سلفيت.

من جهته، أكد المحافظ عبدالله كميل على أن هذه الفعالية تأتي بناء على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس في إطار عمل مؤسسات الدولة الفلسطينية لدعم المزارعين وتعزيز صمودهم في مواجهة الممارسات العدوانية للاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم وخاصة في محافظة سلفيت. مثمناً الجهود التي تبذلها المؤسسات الأمنية والرسمية والأهلية والهيئات المحلية والمؤسسات الشريكة لإسناد المزارعين وخاصة في موسم قطف الزيتون.

وأوضح اللواء كميل على أن محافظة سلفيت لم ولن تدخر جهدا للنهوض بالواقع الزراعي وحماية أراضي المزارعين في ظل تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين، مشيراً إلى ضرورة اهتمام المزارعين بأراضيهم والعمل على استصلاحها والارتقاء بمحاصيلهم الزراعية وخاصة في المناطق القريبة من المستوطنات.