افتتاح مشروع “الصحة للجميع” في مركز يافا الثقافي بمخيم بلاطة

نابلس / سما /

افتتح مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة مشروع “الصحة للجميع”، وذلك بالشراكة مع مركز “لاجئ” في مخيم عايده ببيت لحم ومؤسسة “واحد لثلاثة”.

وقالت منسقة المشروع، فريال خروب، أن عدداً من أخصائيي الصحة الدوليين والمحليين بدأوا بتفعيل المشروع منذ عامين في مخيمي عايدة والعزة، من خلال مشاركة مجموعة من النشطاء الصحيين المجتمعيين في التواصل مع مرضى الضغط والسكري وتقديم المساعدة لهم، إضافة الى تحديد بعض المشكلات الصحية والنفسية والإجتماعية الناتجة عن الممارسات المستمرة للإحتلال.

وأكدت خروب أن فريقاً من مركز يافا الثقافي قام بالتدرب على المشروع من أجل تنفيذه في مخيم بلاطة، بهدف تقديم افضل رعاية صحية ممكنة للاجئين المرضى بالسكري وضغط الدم، ومواجهة المشكلات الصحية من خلال تطوير مرافق الرعاية الصحية الموجودة في المخيم.