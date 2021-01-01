محافظ نابلس يستضيف وفدا من الإدارة الاقليمية لبنك الاسكان

نابلس / سما /

استضاف محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، وفدا من الادارة الاقليمية لبنك الاسكان، ضم مدير فرع نابلس فواز نابلسي، ونائبه محمد بكر، ومدير دائرة الخدمات المصرفية هيثم مزّق، وذلك بحضور المستشارة القانونية في المحافظة لينا عبد الهادي، ومدير العلاقات العامة حكيم أبو عيشة، حيث بحث الجانبان سبل التعاون وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وثمن المحافظ الجهود والخدمات التي تقدمها ادارة بنك الاسكان بما يتناسب مع مصلحة المواطن، مؤكداً على الدور المهم الذي تشكله البنوك في خدمة المواطن ودعم صموده.

وشكر اللواء رمضان بنك الاسكان على دوره في المسؤولية المجتمعية، متمنياً على ادارة البنك تقديم المساعدة للمواطنين، من خلال تخفيض قيم الفوائد المفروضة والتخفيف من العبء الثقيل الملقى على كاهل المواطن الفلسطيني.

من جهته أكد النابلسي، على ضرورة بناء جسور علاقة استراتيجية بين المؤسسات الحكومية وقطاع البنوك.

وأضاف النابلسي، أنه سيتم العمل على توفير صراف آلي بجانب مبنى محافظة نابلس، لتسهيل تقديم الخدمات البنكية للمواطنين في المحافظة.