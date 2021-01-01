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غرفة تجارة وصناعة نابلس تختتم دورة تدريبية حول تصوير المنتجات عبر “الموبايل”

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرفة تجارة وصناعة نابلس تختتم دورة تدريبية حول تصوير المنتجات عبر “الموبايل”



نابلس / سما /

 اختتمت غرفة تجارة وصناعة نابلس، دورة الدريبية بعنوان (تصوير المنتجات عبر الموبايل)، وذلك بحضور مدير عام الغرفة عصام أبو زيد، ومدربة الدورة راية نجار، وموظف مشروع منشأتي ضياء قدومي.

وجاءت الدورة كواحدة من البرامج التدريبية والاستشارات المتخصصة التي تنظمها وحدة الدعم والمساعدة (مشروع منشأتي) في الغرفة، بهدف تمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية بأساسيات وقواعد ومهارات تكوين الصورة الفوتوغرافية، وأهمية التصوير في تسويق المنتج لجذب الزبائن وزيادة نسبة المبيعات.
وقال مدير عام الغرفة عصام أبو زيد أن عقد الدورة جاء في اطار سعي الغرفة ووحدة الدعم والمساعدة لمشروع منشأتي لزيادة كفاءة أصحاب المنشآت الاقتصادية ورفع قدرات منتسبي الغرفة، معتبرا أن الدورات التدريبية هي طريقة للحصول على المعارف والمهارات الجديدة.

وأكد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري العامل في منشآت القطاع الخاص للنهوض بمنشآتنا الاقتصادية. وتحدث ابوزيد عن أهمية الانتساب للغرفة، مبينا قدراتها على تلبية الاحتياجات المختلفة والمتخصصة للمنشآت.

من جهتها، عبرت المدربة نجار عن سعادتها بعقد الدورة لأهميتها في اكساب المشاركين المعرفة والتطبيق العملي لتصوير المنتجات من خلال التركيز على تعلم أساسيات وقواعد وأنواع التصوير الفوتوغرافي، وتصوير منتجات المشاركين واستخدام برامج تعديل الصور، واشادت أيضا بهم وباهتمامهم وبمثابرتهم.

وفي نهاية الدورة، تم تسليم الشهادات للمشاركين والمشاركات. وكانت الدورة قد افتتحت في بداية الشهر الحالي في قاعة الغرفة بحضور 22 مشاركا ومشاركة من منشآت القطاع الخاص والمشاريع الريادية في محافظة نابلس.

#غرفة تجارة نابلس

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