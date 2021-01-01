السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في قلنسوة

القدس المحتلة / سما /

هدمت آليات وجرافات تابعة للسلطات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، منزلا بمدينة قلنسوة بأراضي عام 48.

وذكر موقع "عرب 48"، نقلا عن شهود عيان، بأن المنزل ويتكون من طابقين وهو قيد الإنشاء، وتعود ملكيته لعائلة قشقوش.

وفي سياق عمليات الهدم في المجتمع العربي، شهدت كفر قاسم في اليومين الماضيين هدم منزل وجدار وأرضية مبنى، بحجة البناء دون تراخيص.

وشهدت بلدات فلسطينية بأراضي الـ48 تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش، وبلدات عربية بالنقب وغيرها.