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رئيس الشاباك الجديد:"لن نقف مكتوفي الايدي امام العنف بالمجتمع العربي

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشاباك الجديد:"لن نقف مكتوفي الايدي امام العنف بالمجتمع العربي



القدس المحتلة / سما /

قال رونين بار رئيس جهاز (الشاباك) الجديد خلال كلمته بالاحتفال باستلامه منصبه :" تم الحديث مؤخرا كثيرا عن العنف المتزايد عموما وفي المجتمع العربي خصوصا". واضاف "الجهاز لن يقف جانبا. بعد ان ندرس الموضوع، سنعرض التوازن الصحيح بين مساهمتنا بتعزيز دور الشرطة وبين مضاعفة دور الجهاز- من الواضح لنا انها مهمة وطنية".

واضاف رونين بار الذي استلم منصبه خلفا للرئيس المنتهية ولايته ناداف ارغمان :"حظيت بفريق دفاعه الجيد هو الهجوم والذي لا ينتظر اي مخرب على خط المرمى، انما يتغلغل بانتظام لاحباط نوايا الاعداء في ساحة الخصم" وبرايه "من بين جميع المنظمات، الشاباك الوحيد الذي يبقى بصورة يومية في المفترق والمركب من الحق بالامن والحياة والحق بالخصوصية وكرامة الانسان. امل انه في كافة مفترقات القرارات سيكون لنا القوة، الشجاعة والفهم لخلق التوازن الصحيح بين هذه المركبات، وان نتمكن من تحقيق توازن مع مبادئ الديموقراطية الدفاعية".

#رئيس الشاباك #رونين بار #الجريمة والعنف #المجتمع العربي

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