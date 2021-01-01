اخطارات بمصادرة عشرات الدونمات بياسوف في سلفيت

سلفيت /سما/

أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي مواطني قرية ياسوف شرق سلفيت، لصالح مستوطنة "تفوح" المقامة على اراضيهم .

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف عبدالله عبية:" ان سلطات الاحتلال أخطرت عددا من مواطني قرية ياسوف بمصادرة اربعة احواض اي ما بقارب ٤٠ دونم من اراضي تبلغ مساحتها ١٦٠ دونم، لصالح التوسع العمراني لمستوطنة تفوح، وهذا يعني ان الاحتلال له اطماع لمصادرة جميع المساحة تحت حجج واهية.

وأضاف عبية ان الاحتلال منذ عام ٢٠١٦ ينوي لتوسعة المستوطنة من خلال تغيير صفة الاستخدام من منطقه زراعية الى منطقة سكنيه لتجمعات سكنية اسرائيلية لمؤسسات ودوائر عامة كما ورد بالاخطار، وضمها للمستوطنة، في المنطقة الشمالية الغربية من القرية والمعروفة، بالتين الشرقي، وخلة الفولة، وجبل ابو السويد، والنقار. مبينا ان هناك فترة للاعتراض على قرار المصادرة تبدأ من تاريخ تسليمه ولغاية شهر.

ومن ناحيته طالب محافظ محافظة سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، جميع المؤسسات الحقوقية التحرك العاجل لوقف اقدام قوات الاحتلال على مصادرة عشرات الدونمات الزراعية في قرية ياسوف وتحويلها لمناطق سكنية على حساب ممتلكات واراضي المواطنين، محملا حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط الاعراف والقوانين الدولية، المسؤولية الكاملة من التمادي بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية في المحافظة، لصالح التوسع الاستيطاني بدون أي حق.

وأصدر المحافظ كميل، تعليماته لجهات الاختصاص في المحافظة، لمتابعة هذا الموضوع قانونياً، بالتنسيق مع المجلس القروي والمؤسسات ذات العلاقة، داعيا المواطنين وأصحاب هذه الأراضي، للتمسك بها، وتوفير ما يلزم من وثائق للمتابعة القانونية.