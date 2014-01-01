إسرائيل تصادق على مصادرة أراض يقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم

بيت لحم / سما /

في خطوة مثيرة للجدل، صادقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية على مصادرة أراضي لصالح مبان عامة وشق طرق من أجل تنفيذ أعمال بناء في موقع مستوطنة جديدة باسم "غفعات همتوس"، في جنوبي القدس المحتلة .

وتقع الأراضي المهددة بالمصادرة في منطقة بالغة الحساسية، إذ من شأن مصادرتها أن يقطع التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم.

وهذه خطوة من شأنها تخريب عملية السلام، وإفشال خيار "حل الدولتين" من خلال قطع التواصل بين المدينة المقدسة، وجنوبي الضفة الغربية. حسب بيان "حركة السلام الآن".

وفي عام 2014 ، وافقت لجنة المنطقة على خطة بناء حوالي 2600 وحدة استيطانية، ولكن تم تعليق الخطة لسنوات بسبب ضغوط دولية ولم يتم نشر مناقصة الخطة المعتمدة.

ووفقا لموقع "واللا" العبري ستشمل الخطة عشرة مجمعات و38 وحدة استيطانية عامة وإنشاءات تجارية.

في العام الماضي، نشرت سلطة الأراضي الإسرائيلية كتيب المناقصات لبناء 1257 وحدة استيطانية في حي جفعات هاماتوس.

وأدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل نشر العطاء قائلا "إنه قلق للغاية بشأن هذه الخطوة التي من المرجح أن تضر بفرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة ".

وكانت حركة السلام الآن قالت "هذا البناء سوف يمنع آخر احتياط للأراضي من التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية وبيت لحم".