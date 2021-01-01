  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة التاسعة + العاشرة من كشف رقم (33/ 2021)، منوهةً للمسافرين بالتواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.


 
للاطلاع على كشف (33/ 2021): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#الية السفر عبر معبر رفح #معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

الأخبار الرئيسية

الحكومة تقرر تقديم منح مالية لشركات تضررت من العدوان الإسرائيلي على غزة

مم

قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً

وزيرة الصحة: 15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

حماس

حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

مصادر عبرية : العمادي يصل اليوم غزة حاملا خطة قطرية لتمويل رواتب موظفي حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية