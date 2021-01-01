آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، اليوم الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزّة، ليوم غدٍ الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلة التاسعة + العاشرة من كشف رقم (33/ 2021)، منوهةً للمسافرين بالتواجد في تمام الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





للاطلاع على كشف (33/ 2021): اضغط هنا

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