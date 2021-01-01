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الداخلية بغزة تنشر الترتيبات اللازمة لإعادة فتح ميناء غزة

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تنشر الترتيبات اللازمة لإعادة فتح ميناء غزة



غزة/سما/

أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، اليوم الأربعاء، آلية إعادة فتح ميناء غزة أمام المواطنين.

وقال البزم في تصريح له "اأجرلت وزارتا الداخلية والمواصلات الترتيبات اللازمة لإعادة فتح ميناء غزة أمام المواطنين اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، بعد إعادة تقييم الحالة الوبائية لفيروس كورونا".

وأوضح أن الاتفاق جاء وفق المعايير التالية:-

يُفتح الميناء يومياً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساء
يُسمح للبسطات والأكشاك المُلزّمة بشكل رسمي للعمل داخل الميناء
يمنع بشكل تام دخول العربات التي تجرّها الحيوانات
يمنع دخول الدراجات النارية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع
يعتبر اللسان الغربي للميناء منطقة مغلقة لوجود أعمال تطويرية وإنشاءات

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