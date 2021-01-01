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"كورونا" عالميا: 4 ملايين و884 ألف وفاة و239 مليونا و561 ألف إصابة

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و884 ألف وفاة و239 مليونا و561 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 884 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 239 مليونا وما يقارب من 561 ألف إصابة، تعافى منهم 216 مليونا ونحو 905 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، 391 ألف و775 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـــ24 ساعة الأخيرة 6,781 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,480 وفاة)، وروسيا (973 وفاة)، ورومانيا (442 وفاة)، وأوكرانيا (352 وفاة)، وتركيا (237 وفاة)،.

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (84,154 إصابة)، وبريطانيا (38,520 إصابة)، وتركيا (33,860 إصابة)، وروسيا (28,190 إصابة)، ورومانيا (16,743 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (737,589 وفاة)، والبرازيل (601,442 وفاة)، والهند (451,220 وفاة)، والمكسيك (282,773 وفاة)، وروسيا (219,329 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,431,167 إصابة)، والهند (34,001,743 إصابة)، والبرازيل (21,590,097 إصابة)، وبريطانيا (8,231,437 إصابة)، وروسيا (7,861,681 إصابة).

#فيروس كورونا

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