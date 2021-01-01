"الخارجية" تحذر: ميليشيات المستوطنين في الضفة تعيد إنتاج جرائم العصابات الصهيونية

رام الله / سما /

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، من تزايد قوة وغطرسة المستوطنين وميليشياتهم المسلحة في الضفة الغربية، وحقيقة تحولهم إلى قوة إجرامية لتنفيذ المشروع الاسرائيلي الاستعماري التوسعي، ما يذكرنا بالدور الذي قامت به العصابات الصهيونية في بدايات القرن الماضي ضد شعبنا وارضه وممتلكاته.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "حرب الاحتلال والمستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الارهابية ضد اشجار الزيتون هو شكل من أشكال حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، والتي تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية ومقومات صمود المواطنين وبقائهم في تلك المناطق.

وأشارت إلى أن عديد التقارير المحلية والدولية أكدت أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين تشهد تصاعداً ملحوظاً في الآونة الاخيرة، ويكاد لا يمر يوم دون ان ترتكب عصاباتهم المزيد من الانتهاكات والجرائم والغارات ضد ابناء شعبنا، آخرها هجوم عناصر الارهاب اليهودي على قرية مردا واعطاب اطارات عدد من المركبات وخط شعارات عنصرية معادية، وقطع عشرات أشجار الزيتون في اراضي بلدة عورتا شرق نابلس، واقتلاع ما يزيد عن 900 شتلة من المشمش والزيتون وسرقة ثمار الزيتون ايضاً في بلدة سبسطية، واقتلاع عشرات الاشجار من بينها اشجار زيتون في منطقة ليتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل، ومنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم في اكثر من منطقة في الضفة، وغيرها من الاعتداءات التي باتت تسيطر بشكل يومي على مشهد الحياة الفلسطينية اثناء موسم قطاف الزيتون، اضافة الى الدور الذي تقوم به قوات الاحتلال بشكل مباشر في هدم منازل المواطنين او توزيع اخطارات بالهدم بحجج واهية كما حدث في كل من شرق القدس وسلفيت والاغوار وغيرها.

وأدانت الخارجية انتهاكات المستوطنين المتواصلة، التي تهدف لضم الضفة المحتلة وقضم اراضيها بالتدريج، وترهيب المواطنين الفسطينيين ومنعهم من الوصول الى أراضيهم بأي شكل كان.

وحملت، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الانتهاكات والجرائم وعن توفيرها الحماية والغطاء والاسناد والتمويل لعناصر الارهاب اليهودي التي تنشط في الضفة.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع اعتداءات المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من اجراءات رادعة لوقفها فوراً وكبح جماح ارهاب المستوطنين وعنصريتهم الظلامية ضد الشعب الفلسطيني.