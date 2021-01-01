  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح ميناء غزّة لاستقبال الزوار وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً، وذلك بناءً على توصيات جهات الاختصاص بعد تراجع مؤشرات الحالة الوبائية.

وقال الإعلام الحكومي في تصريحٍ صحفي: "إنّه بناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي وفي ضوء توصيات جهات الاختصاص وتراجع مؤشرات الحالة الوبائية، يتم إعادة فتح ميناء غزة لاستقبال الزوار والمرتادين".

وأضاف: "يتم إعادة فتح الميناء لاستقبال الزوار على أنّ تقوم وزارتا الداخلية والنقل والمواصلات بتنفيذ القرار وفق لما كان معمول به سابقاً".


 
 

#غزة #ميناء غزة

الأكثر قراءة اليوم

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

حماس

حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

مصادر عبرية : العمادي يصل اليوم غزة حاملا خطة قطرية لتمويل رواتب موظفي حماس

ضفة

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

مواجهات

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية