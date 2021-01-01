قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزّة، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح ميناء غزّة لاستقبال الزوار وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً، وذلك بناءً على توصيات جهات الاختصاص بعد تراجع مؤشرات الحالة الوبائية.

وقال الإعلام الحكومي في تصريحٍ صحفي: "إنّه بناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي وفي ضوء توصيات جهات الاختصاص وتراجع مؤشرات الحالة الوبائية، يتم إعادة فتح ميناء غزة لاستقبال الزوار والمرتادين".

وأضاف: "يتم إعادة فتح الميناء لاستقبال الزوار على أنّ تقوم وزارتا الداخلية والنقل والمواصلات بتنفيذ القرار وفق لما كان معمول به سابقاً".





