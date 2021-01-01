وزيرة الصحة: 15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 حالة وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

جاء ذلك في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة الذي تصدره وزارة الصحة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالتان في أريحا، حالة في بيت لحم، حالتان في جنين، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية.

وأشارت الصحة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 13، طوباس 7، جنين 29، الخليل 47، قلقيلية 5، نابلس 27، بيت لحم 16، رام الله والبيرة 22، أريحا والأغوار 6، طولكرم 4، سلفيت 1".



ولفتت إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 141 مريضا، بينهم 12 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

كما أعلنت الصحة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.4% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 6، جنين 71، الخليل 54، قلقيلية 20، نابلس 92، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 20، أريحا والأغوار 35، طولكرم 94، سلفيت 0".