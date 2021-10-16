الشرطة بغزة تصدر قراراً بمنع الحفلات بعد الساعة 10 مساءً وتكشف السبب

غزة/سما/

أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، قراراً يقضي بمنع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة بعد الساعة العاشرة مساءً، الأمر الذي أبدى له المواطنون استحساناً كبيراً.

ومن المقرر، أن يتم العمل بالقرار ودخوله حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت الموافق 16/10/2021.

وحذرت الشرطة الفلسطينية في قراراها المخالفين للقرار، الأمر الذي سيُعرضهم للمسائلة القانونية.

الناطق باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي، أوضح أن هناك شكاوى عديدة وصلتنا من قبل المواطنين بتعكير الحفلات في الصيف لصفو السكينة العامة، ولذلك جاء المنع الساعة العاشرة مساءً مع حلول الشتاء ولن نسمح بإغلاق الشوارع العامة وتعطيل مصلحة المواطنين.

وأهاب البطنيجي، بالمواطنين الاتصال على الرقم 100 في حال استمرار الحفلات لما بعد الساعة العاشرة مساءً.

وأشار إلى أن هناك أماكن مخصصة للحفلات وداخل البيوت، والمهم أن تنتهي الساعة العاشرة مساءً، ونحن نتابع أيضاً المفرقعات ومروجيها ونهيب بالمواطنين التبليغ عن أماكن بيعها.