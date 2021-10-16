  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة بغزة تصدر قراراً بمنع الحفلات بعد الساعة 10 مساءً وتكشف السبب

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تصدر قراراً بمنع الحفلات بعد الساعة 10 مساءً وتكشف السبب



غزة/سما/

 أصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، قراراً يقضي بمنع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة بعد الساعة العاشرة مساءً، الأمر الذي أبدى له المواطنون استحساناً كبيراً.

ومن المقرر، أن يتم العمل بالقرار ودخوله حيز التنفيذ ابتداءً من يوم السبت الموافق 16/10/2021.

وحذرت الشرطة الفلسطينية في قراراها المخالفين للقرار، الأمر الذي سيُعرضهم للمسائلة القانونية.

الناطق باسم الشرطة بغزة العقيد أيمن البطنيجي، أوضح أن هناك شكاوى عديدة وصلتنا من قبل المواطنين بتعكير الحفلات في الصيف لصفو السكينة العامة، ولذلك جاء المنع الساعة العاشرة مساءً مع حلول الشتاء ولن نسمح بإغلاق الشوارع العامة وتعطيل مصلحة المواطنين.

وأهاب البطنيجي، بالمواطنين الاتصال على الرقم 100 في حال استمرار الحفلات لما بعد الساعة العاشرة مساءً.

وأشار إلى أن هناك أماكن مخصصة للحفلات وداخل البيوت، والمهم أن تنتهي الساعة العاشرة مساءً، ونحن نتابع أيضاً المفرقعات ومروجيها ونهيب بالمواطنين التبليغ عن أماكن بيعها.

#منع اقامة الحفلات #غزة #قطاع غزة #الشرطة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

شاهد: غانتس يسخر من نتنياهو في فيديو على "تيك توك"

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

حماس

حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

مصادر عبرية : العمادي يصل اليوم غزة حاملا خطة قطرية لتمويل رواتب موظفي حماس

ضفة

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

مواجهات

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية