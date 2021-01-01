انفراجة في أزمة مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن ريال مدريد لأول مرة هذا الموسم سيلعب بكامل أوراقه في مركز الظهير الأيسر بعد عودة الثنائي فيرلاند ميندي، ومارسيلو من الإصابة.

وعانى فريق ريال مدريد من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة فيرلاند ميندي، ومارسيلو، واضطر كارلو أنشيلوتي مدرب المرينجي للدفع بالشاب ميجيل جوتيريز.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة ريال مدريد قد انتهت تماماً، بتواجد الثلاثي “ميندي، ومارسيلو، وجوتيريز”، وجاهزيتهم للمشاركة في مباريات المرينجي المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ليس على كارلو أنشيلوتي اللعب مجدداً بناتشو أو دافيد ألابا في مركز الظهير الأيسر، وأمام المدرب الإيطالي مهمة أخرى، وهي اختيار من سيكون الظهير الأيسر رقم 1 في الريال هذا الموسم.

وأكملت الصحيفة أن الفرنسي فيرلاند ميندي يعد الأوفر حظاً للحصول على هذه الفرصة، خاصةً بعد ظهوره بمستوى طيب مع الريال في الموسم الماضي.

وبالنسبة للشاب ميجيل جوتيريز، سيكون اللاعب رقم 2 بالنسبة لأنشيلوتي، خاصةً بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في اللقاءات السابقة، ولكنه سيلعب دور البديل كونه يفتقر إلى بعض الخبرة.

ويبدو بأن البرازيلي المخضرم مارسيلو سيكون الخيار رقم ثلاثة بالنسبة لأنشيلوتي نظراً لتقدمه في السن، حيث من اللعب أن يلعب باستمرار على مستوى عالٍ.