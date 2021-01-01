  1. الرئيسية
  2. الرياضة

انفراجة في أزمة مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفراجة في أزمة مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن ريال مدريد لأول مرة هذا الموسم سيلعب بكامل أوراقه في مركز الظهير الأيسر بعد عودة الثنائي فيرلاند ميندي، ومارسيلو من الإصابة.

وعانى فريق ريال مدريد من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة فيرلاند ميندي، ومارسيلو، واضطر كارلو أنشيلوتي مدرب المرينجي للدفع بالشاب ميجيل جوتيريز.

وأشارت الصحيفة إلى أن أزمة ريال مدريد قد انتهت تماماً، بتواجد الثلاثي “ميندي، ومارسيلو، وجوتيريز”، وجاهزيتهم للمشاركة في مباريات المرينجي المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ليس على كارلو أنشيلوتي اللعب مجدداً بناتشو أو دافيد ألابا في مركز الظهير الأيسر، وأمام المدرب الإيطالي مهمة أخرى، وهي اختيار من سيكون الظهير الأيسر رقم 1 في الريال هذا الموسم.

وأكملت الصحيفة أن الفرنسي فيرلاند ميندي يعد الأوفر حظاً للحصول على هذه الفرصة، خاصةً بعد ظهوره بمستوى طيب مع الريال في الموسم الماضي.

وبالنسبة للشاب ميجيل جوتيريز، سيكون اللاعب رقم 2 بالنسبة لأنشيلوتي، خاصةً بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في اللقاءات السابقة، ولكنه سيلعب دور البديل كونه يفتقر إلى بعض الخبرة.

ويبدو بأن البرازيلي المخضرم مارسيلو سيكون الخيار رقم ثلاثة بالنسبة لأنشيلوتي نظراً لتقدمه في السن، حيث من اللعب أن يلعب باستمرار على مستوى عالٍ.

#ريال مدريد #الظهير الأيسر

الأكثر قراءة اليوم

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

الأخبار الرئيسية

مم

قرار بإعادة فتح ميناء غزة للزوار مجدداً

وزيرة الصحة: 15 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

حماس

حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

مصادر عبرية : العمادي يصل اليوم غزة حاملا خطة قطرية لتمويل رواتب موظفي حماس

ضفة

واللا العبري يكشف الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي الى تفجر الأوضاع في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية