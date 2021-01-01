ستيرلينج يضع شروطه على طاولة مانشستر سيتي

وكالات / سما /

وضع رحيم ستيرلينج، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، شروطه على طاولة الإدارة من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين في الفترة المقبلة.

ويعتبر جناح السيتي من أبرز اللاعبين المتواجدين في لائحة اهتمام برشلونة الإسباني، للتعاقد معه في الشتاء المقبل لترميم الخط الأمامي لفريق الهولندي رونالد كومان.

صحيفة “ذا صن” البريطانية أفادت بأن ستيرلينج لا يمانع فكرة الاستمرار مع السيتي والجلوس على الطاولة والتوقيع على عقد جديد، لكنه يشترط أن يعرف وضعيته في النادي ويحصل على إجابة واضحة بخصوص دوره في الفريق بالسنوات المقبلة.

ويرغب رحيم في الحصول على دور مهم في تشكيلة بيب جوارديولا، قبل التوقيع على عقد جديد، مع العلم أن عقده الحالي مع السيتي يصل لخط النهاية في يونيو 2023.

وينوي اللاعب إبقاء المفاوضات متوقفة من أجل التجديد، حتى يحصل على تأكيد من النادي والجهاز الفني بخصوص الأمر، حيث شارك البالغ من العمر 26 عاماً في 4 مباريات فقط كأساسي من أصل 11 مباراة هذا الموسم.

وتسبب وصول جاك جريليش للسيتي في الصيف في إجبار ستيرلينج على الحصول على دور ثانوي في فريق جوارديولا بالموسم الجاري.