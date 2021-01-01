أسرى "الجهاد" يشرعون بالإضراب عن الطعام

رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير، أنّ جزءًا من أسرى حركة الجهاد الإسلامي، شرعوا اليوم الأربعاء، بإضراب عن الطعام، للمطالبة بوقف إجراءات إدارة السجون التنكيلية بحقهم، خاصة بعد السادس من أيلول.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ إدارة سجون الاحتلال شرعت بنقل أسرى الجهاد الإسلاميّ الليلة الماضية، من الغرف التي يقبع بها أسرى الفصائل الأخرى، والتي تم توزيعهم عليها، إلى غرفتين داخل كل قسم، لافتًا إلى أنّ أسرى الجهاد رفضوا الخروج من الغرف على اعتبار أنّ نقلهم إلى غرف خاصة بهم ليس الحل المطلوب، مطالبين بالاستجابة لمطلبهم بشكلٍ كليّ.

وبين أنّ قرار الإدارة بنقلهم كان جزءًا من المقترحات التي قدمتها على اعتبار أنها الحل الراهن، لذلك وعلى ضوء رفض أسرى الجهاد الحلول الجزئية، ومنها الخروج من الغرف إلى غرف خاصة بهم، قامت بنقلهم عنوة وهم مقيدون.

وأشار نادي الأسير، إلى أن قرار أسرى الجهاد بالإضراب عن الطعام، هو جزء من البرنامج النضاليّ الذي أقرته لجنة الطوارئ الوطنية من كافة الفصائل، لمواجهة إجراءات إدارة السجون.

يُشار إلى أنّ عدد أسرى الجهاد في سجون الاحتلال نحو 400.