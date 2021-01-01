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رئيس اتحاد الصناعات يكشف عن المطالب التي تمت الموافقة عليها من مصر

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس اتحاد الصناعات يكشف عن المطالب التي تمت الموافقة عليها من مصر



غزة/سما/

قال رئيس اتحاد الصناعات المعدنية والهندسية بغزة م.محمد المنسي، اليوم الأربعاء، إن اللقاءات مع الأشقاء المصريين كانت إيجابية وكافة المطالب التي تقدمنا بها تم الموافقة عليها فيما يتعلق بالمواد التي تدخل لقطاع غزة.

وأضاف المنسي في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، "طالبنا بتخفيض أسعار النقل وبقيت المسألة قيد الدراسة حتى تتواءم الأسعار مع الأسعار المتوفرة في قطاع غزة".

وتابع: "اليوم سيصلنا رد على أسعار النقل".


أما حول مواد الإعمار، فأكد المنسي أنه فتمت الموافقة على إدخالها آنياً، وتمت الموافقة على أن تكون العطاءات والمناقصات للشركات الفلسطينية في غزة لإعمار ما دمره الاحتلال في الحرب الأخيرة.

#غزة #مصر

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