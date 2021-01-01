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اشتية يزور بروكسل نهاية الشهر الجاري لبحث هذه الملفات

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يزور بروكسل نهاية الشهر الجاري لبحث هذه الملفات



رام الله/سما/

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء محمد اشتية إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري، لبحث عدة قضايا سياسية وآلية الافراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ودعم الموازنة ومشاريع التنمية، ووكالة "الأونروا".

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط والمساعدات استيفان سلامة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، إنه يجري التحضير بشكل مكثف لزيارة رئيس الوزراء إلى بروكسل، معربا عن أمله بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، إلى جانب المشاركة بمؤتمر المانحين في النرويج منتصف الشهر المقبل لأهميته في حشد الدعم الدولي لفلسطين.

وحول لقاء رئيس الوزراء مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية، قال سلامة، إنه الأول، وتناول دعم الإدارة الاميركية لدولة فلسطين بانتظار ترجمة الوعود السياسية والاقتصادية على أرض الواقع، والتي نفذ بعضها خاصة لوكالة الأونروا.

وأعلن سلامة أنه تم تقديم دعم بمبلغ 10 ملايين دولار لمستشفيات القدس المحتلة إلى جانب دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وصمود المقدسيين.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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