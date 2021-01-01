الرجوب: مشاركة رئيس الفيفا بفعالية تهويدية على أراضي مقبرة مأمن الله تحيزٌ للاحتلال

رام الله / سما /

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، إن اعتذار الاتحاد عن استقبال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو، يعود لمشاركته في فعالية افتتاح ما يسمى "مركز التسامح"، المقام على اراضي مقبرة مأمن الله الاسلامية في القدس.

واعتبر الفريق الرجوب في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء، أن هذه المشاركة تحيزا لصالح الاحتلال الاسرائيلي وتسييسا للرياضة وانتهاكا لقدسية رسالتها والميثاق الأولمبي ولقوانين "الفيفا" وانظمتها.

وأوضح أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بعث رسالة إلى رئيس "الفيفا" في وقت سابق لمطالبته بعدم المشاركة بهذه الفعالية لما لهذه الخطوة من خرق لمهمة وأخلاق وقيم الرياضة الإنسانية واستفزاز لمشاعر المسلمين والقوى الديمقراطية في العالم.

وأشار الرجوب الى بياني الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بشأن ادانة واستنكار مشاركة رئيس الفيفا بفعالية على أراض إسلامية في القدس وقيامه بتسييس الرياضة، متوقعا ان يكون لهذه الخطوة تفاعلات على كل المستويات سواء على صعيد الاتحادات الوطنية او القارية أو لجان الفيفا.