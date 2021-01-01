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حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: تلقينا ردود إيجابية من مصر وسيلتمس المواطنون النتائج على أرض الواقع خلال أيام



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، اليوم الأربعاء، إن الحركة تلقت ردود إيجابية من الجانب المصري وسيلتمس المواطنين ذلك على أرض الواقع خلال أيام.

وأكد بدران في حديثه لإذاعة "صوت القدس"، أنه تم مناقشة وبكل قوة مع الجانب المصري حصار قطاع غزة وإعادة الإعمار وكل الاحتياجات التي يحتاجها القطاع، مبيناً أن الزيارة للقاهرة جاءت استكمالاً للعلاقة القوية مع الجانب المصري وكان مطروح على جدول الأعمال أثناء اللقاءات كل القضايا الأساسية المتعلقة بالحالة الفلسطينية.

وأضاف: "تم مناقشة قضية القدس والمسجد الأقصى واستمرار اقتحامات الاحتلال بهذه الطريقة سيؤدي بالمنطقة كلها الى ما لا يحمد عقباه لأن المسجد الأقصى خط أحمر كما أكدت المقاومة ذلك في معركة سيف القدس".
وتابع: "تم الحديث بشكل تفصيلي في قضية الأسرى ومعاناتهم والحملة التي تشنها إدارة السجون بحقهم خاصة عقب عملية انتزاع الحرية".

وأكمل: "تم التركيز في المحادثات على قضية الأسرى الستة المضربين عن الطعام ودخولهم مرحلة الخطر والمساس بحياتهم مسألة حساسة وخطيرة".

وأشار بدران إلى أنه كان هناك حديث جاد ومعمق فيما يتعلق بالإعتقال الإداري السيف المسلط على أهلنا في الضفة المحتلة.

ونوه إلى أن الحركة ناقشت أهمية تحقيق الوحدة الوطنية وأكدنا موقفنا كحركة حماس على مدى حرصنا على تحقيق المصالحة.

وفي سياق آخر، أكد بدران أن صفقة وفاء الأحرار شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع مع الاحتلال وبقيت آثارها مستمرة حتى الآن وسوف تستمر للفترة القادمة.

ولفت إلى أن أهم عوامل نجاح صفقة وفاء الأحرار في حينه هو الابتعاد كثيرا عن الحديث بوسائل الإعلام وما يريده شعبنا وأسرانا شيء ملموس على أرض الواقع.

#حماس #مصر

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