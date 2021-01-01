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بدء توزيع المنحة القطرية لشهر أكتوبر للعائلات المتعففة

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توزيع المنحة القطرية لشهر أكتوبر للعائلات المتعففة



غزة / سما /

أعلنت الأمم المتحدة UN بدء توزيع المنحة القطرية لشهر أكتوبر اليوم الأربعاء.

وأكدت مصادر محلية ، بأنه تم بالفعل ارسال تفاصيل المنحة القطرية للمستفيد لهذا الشهر وقد ورد تعديل عليها ، وهو اضافة تاريخ الصرف .

وجاء نص الرساله التابعة للأمم للعنوان كما يلي:

"الاسم ... ... ...
أنت مستفيد من المساعدة النقدية الإنسانية للأمم المتحدة لشهر أكتوبر 2021 و الممولة من دولة قطر. سيتم إرسال كود الصرف بتاريخ 21 اكتوبر 2021 لاستلام المبلغ .

مع تحيات الأمم المتحدة"

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10-2021

وبشان آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 10-2021 فقد اكد المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وحول عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية 

حيثُ كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 18 مرة .

ثانيًا: من استلم 18 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

#المنحة القطرية #السفير العمادي

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