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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس الثلاثاء

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس الثلاثاء



غزة/سما/

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة: 

وزارة المالية تنشر احصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 12/10/2021:

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معبر كرم أبو سالم التجاري

 التعامل مع (484) شاحنة

 استيراد 459 شاحنة

منها (مواد البناء 189 شاحنة، محروقات عدد 8 شاحنة)

 تصدير 12 شاحنة

معبر رفح التجاري:

 استيراد 81 شاحنة

 تصدير 13 شاحنة حديد خردة

معبر رفح البري:

 تسهيل وصول 388 مسافر قادمين من الجانب المصري.

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