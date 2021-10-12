مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس الثلاثاء

غزة/سما/

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

وزارة المالية تنشر احصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 12/10/2021:

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