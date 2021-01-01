المالكي يطلع نظيره الاوغندي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره الاوغندي جيجي اودونجو، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني، من اغتيال واعدام ميداني وهدم منازل، والاستيلاء على الأرض، والتهجير القسري، والاستيطان.

وتطرق المالكي خلال لقائه الوزير الاوغندي، على هامش اجتماعات مؤتمر حركة عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد، إلى العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، وضرورة تطويرها ضمن آليات مقترحة مثل توقيع مذكرات تفاهم لعقد مشاورات سياسية، ودعوة رجال أعمال فلسطينيين لزيارة اوغندا والمساهمة في المشاريع الاستثمارية فيها، إضافة الى إمكانية تقديم دولة فلسطين مساعدة طبية وزراعية وغيرها من المساعدات الخبراتية والمعرفية عبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا".

وهنأ المالكي، نظيره الاوغندي لمناسبة العيد الوطني لبلاده، مثمنا مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والداعمة للحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمتها، ووجه له دعوة، لزيارة دولة فلسطين.

من جانبه، أكد الوزير الاوغندي موقف دولته الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال شعبنا المشروع والمتسق مع القانون الدولي.

وشدد على أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لصالح تطوير العلاقات الثنائية، وأنه سيبدأ العمل باتجاه هذه الخطوة حال عودته الى بلاده.

وحضر اللقاء: مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية صربيا محمد نبهان، وسكرتير ثاني ربا إبراهيم من مكتب الوزير.