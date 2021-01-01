لجان الصيادين بغزة تنشر تنويهاً هاماً للمواطنين بشأن خطورة سمكة الأرنب

غزة/سما/

نشر منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة زكريا بكر، اليوم الأربعاء، تنويها هاماً للمواطنين في قطاع غزة بشأن خطورة سمكة الأرنب.

وقال بكر في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، إنه خلال الأعوام الماضية حذرنا من خطورة سمكة الأرنب لما تحتويه من سموم وهي غريبة عن البحر الأبيض المتوسط وتشبه أسنان الأرنب.

وأضاف: "تؤكد الدراسات أن سمكة الأرنب الواحدة من الممكن أن تقتل 100 شخص وبها ثلاث مناطق مسمومة بالرأس والجلد والأحشاء".



وتابع: "يمنع منعاً باتاً بيع سمكة الأرنب في قطاع غزة ونظراً لحجمها الكبير فهي مغرية للصيادين، وندعو أبناء شعبنا لعدم شراء سمكة الأرنب حتى لو عرضت عليهم مجاناً ونجدد التحذير من خطورة سمكة الأرنب السامة".

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزةن سجلت خلال الأيام الماضية عدداً من حالة التسمم في صفوف المواطنين، جراء تناولهم سمكة الأرنب.