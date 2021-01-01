إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين وتفتيش منازل في الخليل

الخليل / سما /

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر، فيما اعتقلت مواطنين وفتشت عدة منازل بمناطق متفرقة من محافظة الخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض ، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة وفتشتها وعبثت بمحتوياتها والحقت اضرارا مادية بمركبتي المواطنين خالد حسين اخليل، وربحي طومار اخليل، واعتقلت الأسير المحرر عيسى ابراهيم احمد اخليل (25 عاما).

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات تركزت وسط البلدة قرب مسجد بيت امر الكبير، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأشارت مصادر أمنية لـ"وفا" إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صالح الجعبري من مدينة الخليل، علما أنه أسير محرر وكان قد أمضى محكوميته البالغة 14 عاما، وافرج عنه في الثالث من حزيران الماضي.

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل بالمحافظة، عرف من أصحابها علي خالد مر من يطا، ومراد بدر دعيس من بيت عمرة، ومعتصم العواودة من دير سامت.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.