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صحة غزة: تسجيل 8 وفيات و 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: تسجيل 8 وفيات و 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، عن تسجيل 8 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 2807 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 579 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 1336 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 178452 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 11945 حالة، وإجمالي المتعافين 165020 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1487 وفاة.


 
وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 257 حالة، من بينها 161 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 460816 شخص.

#وزارة الصحة بغزة #فيروس كورونا #وباء كورونا

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