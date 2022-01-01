كهرباء غزة تعلن عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء وفق هذه الشروط

غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء على بند المشروع، وذلك للعمل في مشاريع معالجة الفاقد والتحصيل على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

وفيما يلي الشروط الواجب توفرها في المتقدمين:

1. أن يكون حاصلا على دبلوم كهرباء عامة سنتين / أو دبلوم كهرباء عامة سنة واحدة مع ثانوية عامة من مركز او معهد معترف.

2. أن تكون لديه خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 3 سنوات.

3. أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (25) عاماً.

4. أن يتمتع بلياقة بدنية عالية.

5. أن يتميز بحسن السير والسلوك.

6. أن يتميز باللباقة والقدرة على الاتصال والتواصل.

الأوراق المطلوبة:

- صورة معتمدة لشهادة الدبلوم في التخصص المطلوب.

- صورة معتمدة عن شهادة الثانوية العامة.

- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر

- صورة عن شهادة الميلاد.

- صورة شخصية

- صور شهادات الخبرة العملية.

- صور شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

ملاحظة// العمل سيكون على بند المشاريع التشغيلية المعتمدة وحسب حاجة الشركة.

ملاحظة// في حال تم الاختيار يجب على المتقدمين المقبولين تصديق كامل الأوراق الثبوتية المطلوبة.

تعبأ الطلبات من خلال الرابط المباشر (https://gmt.gedco.ps/GedcoApp/) أو بالدخول للموقع الالكتروني الخاص بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة(www.gedco.ps) ، وذلك خلال مدة (أسبوعين) من تاريخ نشر هذا الاعلان.