كهرباء غزة تعلن عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء وفق هذه الشروط

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء على بند المشروع، وذلك للعمل في مشاريع معالجة الفاقد والتحصيل على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
وفيما يلي الشروط الواجب توفرها في المتقدمين:
1. أن يكون حاصلا على دبلوم كهرباء عامة سنتين / أو دبلوم كهرباء عامة سنة واحدة مع ثانوية عامة من مركز او معهد معترف.
2. أن تكون لديه خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 3 سنوات.
3. أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (25) عاماً.
4. أن يتمتع بلياقة بدنية عالية.
5. أن يتميز بحسن السير والسلوك.
6. أن يتميز باللباقة والقدرة على الاتصال والتواصل.
الأوراق المطلوبة:
- صورة معتمدة لشهادة الدبلوم في التخصص المطلوب.
- صورة معتمدة عن شهادة الثانوية العامة.
- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر
- صورة عن شهادة الميلاد.
- صورة شخصية
- صور شهادات الخبرة العملية.
- صور شهادات الدورات والمهارات التدريبية.
ملاحظة// العمل سيكون على بند المشاريع التشغيلية المعتمدة وحسب حاجة الشركة.
ملاحظة// في حال تم الاختيار يجب على المتقدمين المقبولين تصديق كامل الأوراق الثبوتية المطلوبة.
تعبأ الطلبات من خلال الرابط المباشر (https://gmt.gedco.ps/GedcoApp/) أو بالدخول للموقع الالكتروني الخاص بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة(www.gedco.ps) ، وذلك خلال مدة (أسبوعين) من تاريخ نشر هذا الاعلان.