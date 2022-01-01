  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كهرباء غزة تعلن عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء وفق هذه الشروط

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تعلن عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء وفق هذه الشروط



غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن حاجتها لتشغيل فنيي كهرباء على بند المشروع، وذلك للعمل في مشاريع معالجة الفاقد والتحصيل على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

وفيما يلي الشروط الواجب توفرها في المتقدمين: 

1. أن يكون حاصلا على دبلوم كهرباء عامة سنتين / أو دبلوم كهرباء عامة سنة واحدة مع ثانوية عامة من مركز او معهد معترف.
2. أن تكون لديه خبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 3 سنوات.

3. أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (25) عاماً.

4. أن يتمتع بلياقة بدنية عالية.

5. أن يتميز بحسن السير والسلوك.

6. أن يتميز باللباقة والقدرة على الاتصال والتواصل.

 الأوراق المطلوبة:

- صورة معتمدة لشهادة الدبلوم في التخصص المطلوب.

  - صورة معتمدة عن شهادة الثانوية العامة.

- صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر

- صورة عن شهادة الميلاد.

- صورة شخصية

- صور شهادات الخبرة العملية.

- صور شهادات الدورات والمهارات التدريبية.

ملاحظة// العمل سيكون على بند المشاريع التشغيلية المعتمدة وحسب حاجة الشركة.

ملاحظة// في حال تم الاختيار يجب على المتقدمين المقبولين تصديق كامل الأوراق الثبوتية المطلوبة.

تعبأ الطلبات من خلال الرابط المباشر (https://gmt.gedco.ps/GedcoApp/) أو بالدخول للموقع الالكتروني الخاص بشركة توزيع كهرباء محافظات غزة(www.gedco.ps) ، وذلك خلال مدة (أسبوعين) من تاريخ نشر هذا الاعلان.

#كهرباء غزة #فنيي كهرباء

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

صحفي مصري يكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي "رون أراد"

شاهد: غانتس يسخر من نتنياهو في فيديو على "تيك توك"

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: تسجيل 8 وفيات و 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مواجهات

مراسل عكسري إسرائيلي: السلطة الفلسطينية تفقد سيطرتها على بؤرتين عنيفتين

مسؤولون أمريكيون: معنيون بإعادة فتح القنصلية بالقدس و اتقاقيات ابراهام ليست بديلا عن حل الدولتين

==

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

الشرطة بغزة تكشف سبب منع إقامة الحفلات في الشوارع والأماكن العامة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية