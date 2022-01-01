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رونالدو عن "الهاتريك" أمام لوكسمبورغ: هذا الأمر في حمضي النووي

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو عن "الهاتريك" أمام لوكسمبورغ: هذا الأمر في حمضي النووي



سما

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة 58 في مسيرته، ليقود البرتغال للفوز 5-صفر على لوكسمبورغ في المجموعة الأولى الأوروبية، بتصفيات كأس العالم لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وهذه الثلاثية تعني أن رونالدو أصبح أول رجل يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة للمرة العاشرة في مسيرته الدولية، ورفع رصيده إلى 115 هدفا في 182 مباراة دولية، ليواصل تعزيز تصدره لقائمة الهدافين.

وفي هذا الصدد، قال رونالدو عبر حسابه بموقع إنستغرام، "انتصار آخر، خطوة أخرى نحو هدفنا، ليلة تاريخية أخرى دفاعا عن ألواننا".


وأضاف صاروخ ماديرا، "يصبح كل شيء أسهل عندما نلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا التي تدعمنا من اللحظة الأولى إلى الدقيقة الأخيرة".

وتابع كريستيانو رونالدو، "لقد وعدت أنني سأبحث دائما عن المزيد والمزيد، هذا الأمر موجود في حمضي النووي وفي حمضنا النووي، فنحن لا نشعر بالرضا أبدا، ولا تخذلنا أذرعنا أبدا، وسنقاتل دائما من أجل كل ما يمكننا تحقيقه".

#كريستيانو رونالدو #البرتغال #لوكسمبورغ #مونديال قطر

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