رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة صباح اليوم الأربعاء في عناوينها إصابة عدد من المواطنين في القدس وطمون وعند مدخل سلواد وهدم مسكن في تجمع "أبو النوار" شرق القدس.

كما أبرزت تسجيل 11 حالة وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1683 حالة تعافٍ.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 11 وفاة و809 إصابات جديدة بـ"كورونا" و1683 حالة تعافٍ

- اشتية: دون إطار سياسي لإنهاء الاحتلال ستبقى الصعوبات الاقتصادية تكرر نفسها

- "الخارجية": التعرف على مكان وجود المفقود الثالث من المواطنين المتخفين في تركيا

- الاحتلال يلاحق أطفال وفتية القدس

- إصابات في القدس وطمون وعند مدخل سلواد وهدم مسكن في تجمع "أبو النوار"

- مستوطنون يقتلعون 900 شتلة في سبسطية و70 شجرة زيتون بمسافر يطا

- ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

- الأسير حريبات "لا يرى الأبيض"

- حكومة الاحتلال تتجه لـ"شرعنة بؤرة افياتار" على قمة جبل صبيح

- محامية إسرائيلية: يجب الاعتراف بوجود نظام فصل عنصري في الأراضي المحتلة

* "الأيام":

- اعتداءات واعتقالات في أنحاء القدس وإصابة فتى واعتقاله عند مدخل بلدة سلواد

- "كورونا": 11 وفاة و809 إصابات

- المستوطنون يدمرون آلاف الاشجار في نابلس والخليل والاحتلال يشن حملة دهم واسعة ويهدف ويوقف بناء منازل

- حكومة الاحتلال تسعى "لشرعنة" البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في بيتا

- ساعر: لا سبيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

- "الصليب الأحمر" تدعو إلى تمكين المزارعين الفلسطينيين من الوصول الآمن لحقول الزيتون

- غزة "أونروا" تعلن الشروع بإعادة إعمار 1200 منزل متضرر من العدوان الأخير

- زكريا الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة عن "الهروب العظيم"

* "القدس":

- 11 وفاة و809 إصابات بكورونا في الضفة وغزة

- 20 وفاة و2323 إصابة بالوباء في إسرائيل

- إصابات خلال مواجهات في القدس وسلواد وطمون والاحتلال يصادر مركب صيد برفح ويقتحم جنين ويعبد

- جيش الاحتلال يحرم الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم في "حومش" ويتجاهل عن عمد وصول المستوطنين إليها

- الاتحاد الاوروبي والمانيا يطلقان برنامج تنمية السياحة في القدس الشرقية

- مستوطنون يقتحمون الأقصى والشرطة تطرد قارئي قرآن