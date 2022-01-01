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مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في قرية مردا

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في قرية مردا



سلفيت / سما /

اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، قرية مردا شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا منيف ابداح: إن مستوطنين اقتحموا القرية من الجهة الشرقية في منطقة "المدارس"، وأعطبوا إطارات 5 مركبات عرف من أصحابها: حسن معتوق، وياسر ابداح، كما خطوا شعارات تهديد بالقتل وشعارات كراهية وعنصرية على جدران عدة منازل.

بدوره، حذر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في المحافظة، التي كان آخرها اعطاب اطارات المركبات وكتابة شعارات تهدد الاهالي بالانتقام.

واكد ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان لصد اي محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.

#مستوطنون

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