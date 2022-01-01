وفاة و5 إصابات في 10 حوادث سير بغزة خلال 24 ساعة الماضية

غزة/سما/

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح الأربعاء، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت إحصائية المرور أن 10 حوادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال 24 ساعة الماضية، خلّفت حالة وفاة 5 إصابات، إحداها بجروح متوسطة وأربعة بجروح طفيفة.

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية بـ 12 مركبة.



وكانت إدارة شرطة المرور والنجدة، قد أعلنت ظهر أمس الثلاثاء، وفاة الطفل (محمد ثائر أبو مصطفى - 10 أعوام) متأثراً بإصابته جراء صدمه من قبل مركبة في محيط منطقة مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه تم توقيف سائق المركبة التي صدمت الطفل، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية حسب الأصول.