تصريحات لابيد في واشنطن بشأن الفلسطينيين تتصدر عناوين الصحافة العبرية

القدس المحتلة/سما/

تصدرت تصريحات وزير خارجية الاحتلال في وشنطن "للفلسطينيين الحق في حياة كريمة وأمل"، الخبر الأبرز في المواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الأربعاء.

يديعوت أحرنوت :

البوكمال مدينة سورية صغيرة على الحدود العراقية، الطريق الإيراني للشرق الأوسط تمر من

قلق إسرائيلي: مئات الإسرائيليين من جماعة “قلب طاهر” يحاولون الوصول لإيران، و “صفقة شاليط” ستكون لعبة أطفال .

وزير الخارجية الإسرائيلي التقى نائبة الرئيس الأمريكي في واشنطن.

إيران تدعي اعتقال عشرة عملاء لدول معادية.

هآرتس:

تحليل: التقارب بين إيران والسعودية يفكك التحالف ضد إيران.

ال FBI اعتقل زوج من ميرلاند حاولوا بيع معلومات سرية عن الغواصات.

(2323) حالة كورونا في ال24 ساعة الماضية، ونسبة الفحوصات الإيجابية 2%.

نفتالي بنت: يجب الحد من التأثير السياسي للمتدينين.

لبيد التقى نائبة الرئيس هاريس، ويقول اعتقدد أن للفلسطينيين الحق في حياة كريمة.

جهاز الشاباك سيقيم فريق يدرس تدخله في مكافحة الجريمة في الوسط العربي.

مقيمة في ملجأ للنساء المعنفات في الجليل خطفت على يد أخيها، والذي اعتقل بعد ملاحقة.

القناة 12 العبرية:

على خلفية صفقة أسلحة، توتر بين “إسرائيل”وكوريا الجنوبية.

الحالة الجوية: برق وعواصف في مختلف أنحاء البلاد.

شكوك: عاملة أجنبية قتلت سيدة كانت تقوم على خدمتها.

86% من ناخبي الليكود يريدون الاستمرار مع نتنياهو.

واللا نيوز:

وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي، وسيطلب الحد من التدخل الصيني في الإقتصاد الإسرائيلي.

توقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

أخ يخطف اخته المقيمة في بيت للنساء المعنفات في الجليل.

العثور على سيدة 90 عاماً ميتة في الخضيرة،واعتقال القائمة على خدمتها.

بعد اللقاء مع نائبة الرئيس الأمريكي، وزير الخارجية اللإسرائيلي: الفلسطينيون يستحون حياة كريمة وأمل.

كان الإخبارية:

مهندس عملية الهروب من سجن جلبوع :” حفرت بحجر وبرغي”.

لبيد التقى نائبة الرئيس الأمريكي، وبعد اللقاء قالت:”ملزمون بإسرائيل وأمنها”.

الوزير ماتان كاهانا سافر إلى دبي على حساب موظفي وزارة الشؤون الدينية، وبمبالغ خصصت لندوات وإثراء لموظفي وزارته.

إسرائيل اليوم:

تقديرات المستوى السياسي: دولة عربية جديدة ستنضم قريباً لاتفاقيات أبرهام.

تحليل:الرد على الأهداف الفلسطينية، البناء في عطروت، حيث أن البناء في عطروت ذات أهمية استراتيجية للقدس، وخطورتها، تسليم الجزء الشمالي من القدس للفلسطينيين.

الوزير حاييم كاتس: لن تكون انتخابات داخلية لرئاسة الليكود قريباً.