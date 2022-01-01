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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين فلسطينيين من مدن الضفة المحتلة بينهم جريحان.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مراد خضير من بلدة بيتا جنوب نابلس؛ والأسير المحرر موسى دغلس من بلدة برقة شمال غرب نابلس. وفي بلدة بيت ساحور بمدينة بيت لحم، اعتقل الجنود الشابين عهد الشوملي وأحمد نصر، فيما تم اعتقال الشاب محمد رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الفتى ينال هيثم حامد من بلدة سلواد شرق رام الله بعد إصابته بالرصاص في قدمه، فيما اعتقلت الشاب محمد فلاح حسين من بلدة عزون شرق قلقيلية بعد إصابته بالرصاص على مدخل البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال منازل المحررين محسن شريم وياسر حماد في قلقيلية وخربت محتوياتها وصادرت مبلغا من المال.

#الاحتلال #اعتقالات

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