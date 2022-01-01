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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما أدوا صلوات صامتة في الجزء الشرقي منه.

وواصلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، عمليات التضييق على المقدسيين في محيط باب العمود وشارع صلاح الدين بالقدس ولاحقت الشبان واعتقلت عددا منهم واستهدفتهم بالقنابل الغازية والصوتية.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

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