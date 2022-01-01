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"يسرائيل هيوم": دولة عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات أبراهام

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يسرائيل هيوم": دولة عربية جديدة ستنضم لاتفاقيات أبراهام



القدس المحتلة/سما/

 قدرت مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تنضم دولة عربية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات المشتركة وذلك برعاية الإدارة الأميركية الحالية.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن هناك تفاؤل شديد لدى النظام السياسي في تل أبيب بشأن احتمال انضمام دولة جديدة لم يكشف عن هويتها، مشيرةً إلى أن اتصالات تجري بهذا الصدد ولا يمكن في هذه المرحلة الكشف عن مزيد من التفاصيل.


وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، كثفت إدارة بايدن جهودها لتجديد زخم الاتفاقيات الابراهيمية، وتقريب بعض الدول من إسرائيل رغم أنها لا تعترف بها.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه الجهود تتزامن مع اتصالات متسارعة مع السودان لاستكمال عملية التطبيع مع إسرائيل بعد أن كانت أعلنت عن اتفاق شفوي لتطبيع العلاقات برعاية الإدارة الأميركية السابقة.

ويعقد اليوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعًا ثلاثيًا بحضور نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد، والإماراتي عبدالله بن زايد، في ذكرى اتفاقيات أبراهام لتعزيز الاتفاقيات والبحث في توسيعها.

كما سيعقد لابيد اجتماعًا منفصلا مع بلينكان يركز على الجهود المبذولة لإلحاق دول عربية إضافية بالاتفاقيات الابراهيمية.

القدس

#اتفاقيات ابراهام #السودان #التطبيع مع اسرائيل #تل أبيب

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