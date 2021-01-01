  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة ليلا

الأربعاء 13 أكتوبر 2021 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة ليلا



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، التي تكون حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا بشكل عام، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء تميل للبرودة صباحا خصوصا في المناطق الجبلية.

وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة مع طقس حار نسبيا إلى حار بشكل عام خصوصا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية والغورية.

وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة مجددا وتسود أجواء مائلة للبرودة قليلا بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

#حالة الطقس في فلسطين #الطقس في فلسطين #اجواء فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

اسرائيل : المتحور الجديد في الطريق و سيدخل من مطار بن غوريون

الأخبار الرئيسية

مسؤولون أمريكيون: معنيون بإعادة فتح القنصلية بالقدس و اتقاقيات ابراهام ليست بديلا عن حل الدولتين

==

قناة عبرية تنشر نسخة الشاباك لمحاضر التحقيق مع العارضة قائد عملية الهروب من سجن جلبوع

بينت

صحيفة إسرائيلية لـ"بينيت": “فرضية اسكتلندا” ستقود الفلسطينيين إلى صحوة وطنية و”أسلمة”

لبيد

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

تفاصيل مثيرة عن نفق الحرية: هكذا أجاب الأسير العارضة على سؤال “لماذا ألحقت الزبيدي بالخطة؟”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية