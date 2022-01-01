رونالدو يقود البرتغال لسحق لوكسمبرغ بخماسية (فيديو)

لشبونة/سما/

عزز كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي وقاد منتخب بلاده لاكتساح ضيفه منتخب لوكسمبورج 5 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب صربيا على ضيفه منتخب اذربيجان 3 /1

وعلى ملعب الجارفي، سجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) من بينها هدفين من ضربتي جزاء ليرفع رصيده القياسي من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 115 هدفا.

وتقدم رونالدو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة وبعدها بخمس دقائق سجل الهدف الثاني له ولبلاده من ضربة جزاء جديدة، وتكفل برونو فرنانديز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل جواو بالينيا الهدف الرابع في الدقيقة 69 ثم نال رونالدو لقب هاتريك قبل ثلاث دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 16 نقطة من ست مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا الذي يملك 17 نقطة من سبع مباريات ويحل منتخب لوكسمبورج في المركز الثالث بست نقاط مقابل نقطة واحدة لاذربيجان في المركز الخامس.

وعلى ملعب راجكو ميتيتش، تقدم دوشان فلاهوفيتش بهدف لمنتخب صربيا من ضربة جزاء في الدقيقة 30 ثم أدرك أمين ماخمودوف التعادل لاذربيجان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تكفل دوشان فلاهوفيتش بتسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 53 ثم سجل دوشان تاديتش الهدف الثالث من ضربة جزاء قبل سبع دقائق من النهاية.