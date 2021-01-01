  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيلوسي لـ"لابيد": دعم "اسرائيل" يجري في حمضنا النووي

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيلوسي لـ"لابيد": دعم "اسرائيل" يجري في حمضنا النووي



واشنطن/سما/

أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإسرائيل.

جاء هذا خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.


وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "إنه لشرف عظيم أن أتحدث عن أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تقوم على الأمن المتبادل والقيم المشتركة".

اعتبرت المسؤولة الأمريكية أن الحديث عن العلاقة بين الجانبين مصدر فخر في الكونغرس لمن يهتمون بهذه المسألة.   

وذكرت بيلوسي أن دعم إسرائيل ظل يحظى دائما بتوافق الحزبين في الكونغرس الأمريكي ولايزال الوضع على هذا النحو.

وقال بيلوسي إنه عندما كان والدها النائب توماس ديساندرو في الكونغرس دفع الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلين روزفلت لدعم إقامة الدولة اليهودية.

وأشارت إلى أن والدها كان من مؤيدي جماعة برجسون التي ضغطت على إدارة الرئيس روزفلت لإنقاذ يهود أوروبا أثناء محارق النازي (الهولوكوست).

وختمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بقولها: "بالنسبة للكثيرين منا إنه (دعم إسرائيل) في حمضنا النووي".

بدوره، نشر يائير لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أفاد خلالها بأنه في مستهل زيارته إلى واشنطن، التقى بمستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وناقش معه قضايا أمنية وسياسية واسعة، أبرزها التهديد الإيراني، بحسب قوله.

#نانسي بيلوسي #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

الأخبار الرئيسية

بينت

صحيفة إسرائيلية لـ"بينيت": “فرضية اسكتلندا” ستقود الفلسطينيين إلى صحوة وطنية و”أسلمة”

لبيد

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

تفاصيل مثيرة عن نفق الحرية: هكذا أجاب الأسير العارضة على سؤال “لماذا ألحقت الزبيدي بالخطة؟”

رونين بار

"يسرائيل هيوم":رئيس الشاباك الجديد أمام تحديات الضفة وغزة والجريمة في الوسط العربي

"حماس" تكشف تفاصيل جديدة حول محادثات القاهرة الأخيرة: مصر طلبت رؤيتنا للمصالحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية