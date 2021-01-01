  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميا: كلاسيكو الأرض بحضور جماهيري كامل

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا: كلاسيكو الأرض بحضور جماهيري كامل



برشلونة/سما/

سيكون الكلاسيكو المرتقب بين فريقي برشلونة وريال مدريد والمقرر في 24 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ضمن الدوري الإسباني كأول خوض للكلاسيكو هذا الموسم بحضور جماهيري كامل في ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني الذي يتسع لـ99 ألف متفرج.

وأعلن رئيس حكومة كتالونيا بيري أراغونيس أنه اعتباراً من الجمعة المقبل، سيتم رفع معظم القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، ولكن سيتم الاستمرار في استخدام الكمامات في المناطق الداخلية.


وأبرز في مؤتمر صحافي بحسب (إفي) أنها "خطوة عملاقة" في سبيل "العودة إلى الأوضاع الطبيعية"، بفضل تحسن بيانات الوباء في كتالونيا، ولكنه نبه إلى أن تخفيف الإجراءات لاحتواء كوفيد 19 "لا يجب أن يكون مرادفاً للاسترخاء التام".



وسيسمح اعتباراً من الجمعة حضور الجماهير بنسبة 100% للملاعب. ويمكن لنادي برشلونة أن يحظى بكامل جماهيره أمام فالنسيا الأحد، وكذلك دينامو كييف في دوري الأبطال الأربعاء، ثم ريال مدريد في الكلاسيكو، الأحد الذي يليه.

كما أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني "عاد كامب نو إلى كامل قدرته الاستيعابية". وأضاف "بعد عام ونصف العام من دون مباريات، ثم مباريات في ملعب خالٍ من الجماهير، ثم مباريات بقيود مشددة، حان الوقت أخيراً ليكون ملعب برشلونة ممتلئاً بكامل قدرته الاستيعابية مجدداً".

#كلاسيكو الارض #ريال مدريد #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

الأخبار الرئيسية

بينت

صحيفة إسرائيلية لـ"بينيت": “فرضية اسكتلندا” ستقود الفلسطينيين إلى صحوة وطنية و”أسلمة”

لبيد

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

تفاصيل مثيرة عن نفق الحرية: هكذا أجاب الأسير العارضة على سؤال “لماذا ألحقت الزبيدي بالخطة؟”

رونين بار

"يسرائيل هيوم":رئيس الشاباك الجديد أمام تحديات الضفة وغزة والجريمة في الوسط العربي

"حماس" تكشف تفاصيل جديدة حول محادثات القاهرة الأخيرة: مصر طلبت رؤيتنا للمصالحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية