رسميا: كلاسيكو الأرض بحضور جماهيري كامل

برشلونة/سما/

سيكون الكلاسيكو المرتقب بين فريقي برشلونة وريال مدريد والمقرر في 24 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ضمن الدوري الإسباني كأول خوض للكلاسيكو هذا الموسم بحضور جماهيري كامل في ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني الذي يتسع لـ99 ألف متفرج.

وأعلن رئيس حكومة كتالونيا بيري أراغونيس أنه اعتباراً من الجمعة المقبل، سيتم رفع معظم القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، ولكن سيتم الاستمرار في استخدام الكمامات في المناطق الداخلية.



وأبرز في مؤتمر صحافي بحسب (إفي) أنها "خطوة عملاقة" في سبيل "العودة إلى الأوضاع الطبيعية"، بفضل تحسن بيانات الوباء في كتالونيا، ولكنه نبه إلى أن تخفيف الإجراءات لاحتواء كوفيد 19 "لا يجب أن يكون مرادفاً للاسترخاء التام".





وسيسمح اعتباراً من الجمعة حضور الجماهير بنسبة 100% للملاعب. ويمكن لنادي برشلونة أن يحظى بكامل جماهيره أمام فالنسيا الأحد، وكذلك دينامو كييف في دوري الأبطال الأربعاء، ثم ريال مدريد في الكلاسيكو، الأحد الذي يليه.

كما أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني "عاد كامب نو إلى كامل قدرته الاستيعابية". وأضاف "بعد عام ونصف العام من دون مباريات، ثم مباريات في ملعب خالٍ من الجماهير، ثم مباريات بقيود مشددة، حان الوقت أخيراً ليكون ملعب برشلونة ممتلئاً بكامل قدرته الاستيعابية مجدداً".