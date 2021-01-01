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النخالة يستقبل وفدا من حماس مهنئاً بذكرى الانطلاقة الجهادية

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يستقبل وفدا من حماس مهنئاً بذكرى الانطلاقة الجهادية



القاهرة/سما/

استقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد المجاهد زياد النخالة، وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضم كلا من: أسامة حمدان عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والدكتور أحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان، والأخ أيمن شناعة عضو دائرة العلاقات الوطنية في الخارج، جاء مهنئا بالذكرى الـ34 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وقد نقل الوفد تهاني وتبريكات قادة حركة حماس وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي الأخ إسماعيل هنية، الذي تمنى للأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة ولقادة الجهاد الإسلامي وكوادرها ومجاهديها المزيد من التألق والتقدم في ميادين مقاومة العدو الصهيوني ومخططاته العدوانية ومشاريعه التهويدية، بخاصة تلك التي تستهدف المقدسات، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك، ومجابهة كل المخططات التي تشرعن التطبيع الخياني في الساحتين العربية والإسلامية.

وقد رحب الأمين العام القائد النخالة بالوفد شاكراً لهم كل المشاعر الصادقة التي تنم عن المستوى الراقي في العلاقات الجهادية بين الحركتين، في صراعهما المفتوح مع المشروع الصهيوني الاستعماري على طريق دحر الغزوة الصهيونية، وإنجاز التحرير الشامل لكل الأرض الفلسطينية المحتلة من النهر إلى البحر.

#زياد النخالة #حماس #الجهاد الاسلامي

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