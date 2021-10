كريستيانو رونالدو يكشف عن أخبار سارة

كشف مهاجم مانشستر يونايتيد كريستيانو رونالدو، عن إطلاقه مشروعا تجاريا مع مالك نادي فالنسيا الإسباني بيتر ليم.

وقال نجم المنتخب البرتغالي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار سارة قريبا جدا. اشترك في ZujuGP، وانطلق معنا في هذه الرحلة".

Good news coming soon. Sign up @zujugp https://t.co/EidpSeKgoU and start this journey with us!#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/mg79ozuKk5