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كريستيانو رونالدو يكشف عن أخبار سارة

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يكشف عن أخبار سارة



وكالات/سما/

كشف مهاجم مانشستر يونايتيد كريستيانو رونالدو، عن إطلاقه مشروعا تجاريا مع مالك نادي فالنسيا الإسباني بيتر ليم.

وقال نجم المنتخب البرتغالي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار سارة قريبا جدا. اشترك في ZujuGP، وانطلق معنا في هذه الرحلة".


​وموقع "ZujuGP" عبارة عن منصة تهدف للجمع بين كرة القدم والاتصالات والتكنولوجيا، ومن المقرر أن تنطلق في 14 أكتوبر/ تشرين أول.

وأوضح الموقع أن الاحتفال بهذه المناسبة سيكون من خلال إصدار رقمي محدود للغاية.

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #كرة القدم #الدوري الإنجليزي الممتاز

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