كريستيانو رونالدو يكشف عن أخبار سارة

وكالات/سما/
كشف مهاجم مانشستر يونايتيد كريستيانو رونالدو، عن إطلاقه مشروعا تجاريا مع مالك نادي فالنسيا الإسباني بيتر ليم.
وقال نجم المنتخب البرتغالي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبار سارة قريبا جدا. اشترك في ZujuGP، وانطلق معنا في هذه الرحلة".
Good news coming soon. Sign up @zujugp https://t.co/EidpSeKgoU and start this journey with us!#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/mg79ozuKk5— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2021
وموقع "ZujuGP" عبارة عن منصة تهدف للجمع بين كرة القدم والاتصالات والتكنولوجيا، ومن المقرر أن تنطلق في 14 أكتوبر/ تشرين أول.
وأوضح الموقع أن الاحتفال بهذه المناسبة سيكون من خلال إصدار رقمي محدود للغاية.