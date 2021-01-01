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القدس: الاحتلال يعتقل 3 أطفال وشابا واندلاع مواجهات في باب العمود وشارع صلاح الدين

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: الاحتلال يعتقل 3 أطفال وشابا واندلاع مواجهات في باب العمود وشارع صلاح الدين



القدس المحتلة /سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء ثلاثة أطفال من بلدتي سلوان والطور، فيما اندلعت مواجهات في باب العمود وشارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال: محمد ماهر زيتون (13 عاما) وجهاد كايد الرجبي (10 أعوام) من سلوان، وأيهم سفيان الهدرة (13 عاما) من بلدة الطور، وحولتهم للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا واعتدت على المتواجدين بمحيط باب العمود وشارع صلاح الدين، وسط القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال كثفت انتشارها العسكري في باب العمود عقب مرور مجموعة من المستوطنين، فيما اختطف "المستعربون" الشاب محمد أبو سنينة.

وأضافت، أن المواجهات امتدت إلى شارع صلاح الدين، حيث استخدمت قوات الاحتلال مركبة المياه العادمة لقمع الشبان، واقتحمت مركزا تجاريا في المكان.

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