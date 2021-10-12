  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس الفيفا يعرض استضافة كأس العالم على إسرائيل والإمارات

الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الفيفا يعرض استضافة كأس العالم على إسرائيل والإمارات



القدس المحتلة /سما/

طرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفنتينو، على إسرائيل فكرة استضافة كأس العالم في العام 2030 بالتعاون مع دول المنطقة وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت اليوم رئيس الفيفا جياني إنفنتينو وهنأه بمناسبة زيارته الأولى إلى إسرائيل.

وطرح رئيس الفيفا فكرة قيام إسرائيل باستضافة مباريات المونديال في العالم 2030، إلى جانب دول أخرى في المنطقة وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة. 

#رئيس الفيفا #الفيفا #اسرائيل #الامارات #جياني إنفنتينو #نفتالي بينت #كأس العالم في العام 2030 #استضافة كأس العالم في العام 2030

الأكثر قراءة اليوم

اكتشاف أكبر مصنع "نبيذ غزة" العالمي عمره 1500 عام وسط "فلسطين المحتلة" (صور وفيديو)

موقع عبري يكشف عن موعد صرف المنحة القطرية لفقراء غزة وفق تلك الآلية ..

بعضها مزيف .. صحيفة تكشف عن "فضحية" الهدايا السعودية التي منحت لترامب

كحيل يكشف عن أبرز المطالب التي قدمها الوفد الاقتصادي للجانب المصري

الشرطة بغزة تمنع إقامة الحفلات بالشوارع والأماكن العامة بدءًا من السبت

هآرتس تكشف تفاصيل جديدة: هذا ما قاله الأسير العارضة لـ"الشاباك" أثناء التحقيق معه!

فصائل المقاومة تتوعد اسرائيل.. وتوجه رسالة للأسرى: موعدكم مع الحرية قريب

الأخبار الرئيسية

بينت

صحيفة إسرائيلية لـ"بينيت": “فرضية اسكتلندا” ستقود الفلسطينيين إلى صحوة وطنية و”أسلمة”

لبيد

لبيد يلتقي سوليفان ويعرض عليه خطة إسرائيل بشأن قطاع غزة والنووي الإيراني

تفاصيل مثيرة عن نفق الحرية: هكذا أجاب الأسير العارضة على سؤال “لماذا ألحقت الزبيدي بالخطة؟”

رونين بار

"يسرائيل هيوم":رئيس الشاباك الجديد أمام تحديات الضفة وغزة والجريمة في الوسط العربي

"حماس" تكشف تفاصيل جديدة حول محادثات القاهرة الأخيرة: مصر طلبت رؤيتنا للمصالحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية